Il costo della guerra contro l'Iran per gli USA supera gli 85 miliardi di dollari

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il sito "Iran War Cost Tracker", che monitora i costi della guerra contro l'Iran, ha riportato che i costi di questa guerra in 79 giorni per gli Stati Uniti hanno superato gli 85 miliardi di dollari.

In questo rapporto si afferma che questa cifra include i costi per il dispiegamento di forze e navi nella regione, nonché altre spese correlate. Questa stima è quasi tre volte superiore ai 29 miliardi di dollari annunciati pochi giorni fa da Joel Hurst, uno dei più importanti funzionari finanziari del Pentagono.

Un altro sito web, gestito da ricercatori dell'Università Brown e che monitora l'impatto della guerra sui consumatori americani a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia, ha rivelato che l'aumento del 51,4% del prezzo della benzina e l'aumento del 53,4% del prezzo del gasolio sono costati finora agli americani complessivamente oltre 42 miliardi di dollari, che equivalgono a circa 322,47 dollari per famiglia americana.