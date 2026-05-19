Turchia: Il mondo prenda posizione contro la pirateria marittima di Israele

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Sputnik, Recep Tayyip Erdoğan, presidente della Turchia, ha fermamente condannato l'attacco del regime sionista contro le navi della flotta "Samoud" in rotta verso la Striscia di Gaza e ha sottolineato: "Israele continua le sue politiche non etiche e illegali contro Gaza nonostante il cessate il fuoco in questa striscia."

Il ministero degli Esteri turco ha anche dichiarato: "L'attacco di Israele contro le navi di questa flotta costituisce una pirateria marittima. Condanniamo questo attacco avvenuto in acque internazionali."

Nella dichiarazione rilasciata dal ministero degli Esteri di questo paese si legge: "Gli attacchi del regime sionista non impediranno mai gli sforzi della comunità internazionale per realizzare la giustizia e dichiarare solidarietà con il popolo palestinese. Tel Aviv deve cessare le sue interferenze contro la flotta 'Samoud' e rilasciare immediatamente gli attivisti e i membri dell'equipaggio di queste navi. Deve essere presa una posizione comune e ferma contro le azioni illegali del regime sionista."