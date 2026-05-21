Pezeshkian: Costringere l'Iran alla resa con la forza non è altro che un'illusione

Secondo l'agenzia ABNA, Masoud Pezeshkian ha scritto sulla sua pagina personale in un social network: L'Iran è sempre stato fedele a tutti i suoi impegni e ha testato tutte le vie per evitare la guerra. Tutte le vie sono aperte da parte dell'Iran. Costringere l'Iran alla resa con la forza non è altro che un'illusione.

Ha aggiunto: La diplomazia basata sul rispetto reciproco è più economica, più saggia e più duratura della guerra, cosa che l'Iran sottolinea da anni.