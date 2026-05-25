Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita Al-Mayadeen, i media sionisti hanno ammesso che oltre 270 appaltatori sono falliti in 4 mesi a causa della mancanza di manodopera, dell'aumento dei tassi di interesse e dei costi di costruzione.

Il rapporto prosegue affermando che centinaia di aziende nel settore edile sono sull'orlo del fallimento a causa della mancanza di manodopera e dell'aumento dei costi.

Il giornale in ebraico Haaretz ha anche riportato che le promesse di vittoria di Netanyahu sono finite con il deciso ritiro dell'America, e Tel Aviv sembra impotente di fronte a Hezbollah.

In precedenza era stato anche riportato che residenti e funzionari locali nell'insediamento di «Kiryat Shmona» e in altre aree della Palestina settentrionale occupata, esprimendo rabbia per le azioni dell'esercito del regime e del gabinetto di Netanyahu, hanno dichiarato che i comandanti sionisti sul fronte nord hanno abbandonato le loro forze di fronte a Hezbollah.