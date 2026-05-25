Ritirata dei soldati sionisti di fronte all'«Ababil» di Hezbollah

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita Al-Mayadeen, Hezbollah libanese ha pubblicato ieri le immagini di soldati sionisti presi di mira nell'area di Reshaf, situata nel sud del paese.

Questa operazione è stata condotta con un certo numero di droni kamikaze «Ababil».

In queste immagini si vedono carri armati Merkava in fiamme, equipaggiamenti bellici di soldati sionisti e un bulldozer D9.

È stato anche riferito che la maggior parte dei soldati sionisti, dopo la massiccia operazione con droni di Hezbollah, ha lasciato quest'area e si è ritirata.

Hezbollah libanese ha emesso dalla mattina di oggi 28 dichiarazioni sulle sue operazioni contro i luoghi di raduno dei soldati sionisti e i centri di comando di nuova istituzione nelle regioni meridionali del Libano, nonché sul contrasto ai caccia e ai droni nemici.