Colpita l'origine dell'aggressione contro il traliccio delle telecomunicazioni dell'isola di Sirik

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, l'Ufficio relazioni pubbliche dell'IRGC ha precisato in una dichiarazione: a seguito dell'aggressione avvenuta un'ora fa da parte dell'esercito americano aggressore contro un traliccio delle telecomunicazioni sull'isola di Sirik nella provincia di Hormozgan, i combattenti delle forze aerospaziali dell'IRGC hanno colpito la base aerea che era l'origine dell'aggressione, e gli obiettivi previsti sono stati distrutti.

Successivamente, le forze aerospaziali dell'IRGC hanno avvertito che in caso di ripetizione dell'aggressione, la risposta sarà completamente diversa, e la responsabilità ricadrà sul regime americano aggressore e uccisore di bambini.