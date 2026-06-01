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Ultime aggressioni del regime sionista: bombardamento di diverse aree nel sud del Libano

1 giugno 2026 - 21:37
News ID: 1821431
Source: ABNA24
Ultime aggressioni del regime sionista: bombardamento di diverse aree nel sud del Libano

I resoconti dei media riportano attacchi di caccia del regime sionista contro varie aree del sud del Libano.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita Al Jazeera, l'esercito del regime sionista ha preso di mira l'area di Toul nel sud del Libano con un attacco di drone.

Gli occupanti sionisti hanno anche emesso un ordine di evacuazione per sette aree a Sidone, nel sud del Libano.

Il corrispondente di Al Jazeera ha riportato due attacchi di caccia israeliani contro Mifdun e Harouf, Kfar Tebnit e i dintorni di Zoutar Est (Zoutar El Charqiya) nel Nabatieh.

Al Mayadeen ha anche riportato un attacco di caccia israeliani contro l'area di Choukin nel Nabatieh.

Anche l'area di Arabsalim in Libano è stata bersaglio degli attacchi del regime sionista.

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