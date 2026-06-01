Reazione di Hezbollah alla violazione del cessate il fuoco: i razzi raggiungeranno Acri e Haifa

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita Al-Manar, i media ebraici hanno riferito che Hezbollah ha ampliato la portata delle sue operazioni parallelamente all'intensificarsi dell'aggressione del regime sionista contro il Libano.

Secondo questo rapporto, l'ampiezza degli attacchi di rappresaglia di Hezbollah include anche Acri e Haifa, tanto che per la prima volta dalla cosiddetta tregua libanese, il raggio d'azione di Hezbollah ha raggiunto una distanza di 40 chilometri.

In precedenza, l'esercito del regime sionista aveva annunciato che le sirene d'allarme erano state attivate ad Acri e Haifa, situate nel nord dei territori occupati.

Va notato che l'aggressione brutale terrestre e aerea del regime sionista contro il Libano ha finora causato 3.371 martiri e 10.129 feriti.