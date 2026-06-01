L'ordine di Netanyahu di bombardare la periferia sud di Beirut, Dahieh

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita Al Jazeera, Benjamin Netanyahu, primo ministro del regime sionista, ha dichiarato di aver ordinato all'esercito di questo regime di prendere di mira la periferia sud di Beirut, Dahieh, con attacchi missilistici.

Benjamin Netanyahu, primo ministro del regime sionista, e Israel Katz, ministro della Guerra di questo regime, in una dichiarazione congiunta hanno annunciato di aver ordinato all'esercito di bombardare obiettivi nella periferia sud di Beirut, Dahieh.

Netanyahu e Katz hanno affermato che questa decisione è stata presa in seguito alla continuazione degli attacchi di Hezbollah. Mentre Hezbollah libanese, dalla firma dell'accordo di cessate il fuoco, ha rispettato le sue disposizioni e ha fermato gli attacchi contro il regime sionista, e ha iniziato i suoi attacchi solo quando il regime sionista, violando ripetutamente l'accordo di tregua, ha attaccato varie aree del Libano e attualmente ha spostato le sue forze di terra a nord del fiume Litani e ha occupato decine di villaggi libanesi.