Attacchi di droni del regime sionista contro il sud e l'est del Libano

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al-Jazeera, fonti giornalistiche hanno riportato diversi attacchi di droni del regime sionista contro aree nel sud e nell'est del Libano.

Il corrispondente di Al-Jazeera ha riferito che droni israeliani hanno preso di mira l'insediamento di Zebdin e i dintorni dell'insediamento di Mifdun nella città di Nabatiyeh, nel sud del Libano.

Secondo questo rapporto, anche l'insediamento di Maarub nella città di Tiro, nel sud del Libano, è stato preso di mira da un attacco di drone del regime sionista.

Nell'est del Libano, l'insediamento di Sohmar nella Beqa' Occidentale è stato preso di mira da cinque raid aerei del regime sionista.

L'agenzia di stampa ufficiale libanese ha dichiarato che gli attacchi del regime sionista contro l'insediamento di Sohmar nella Beqa' Occidentale, nell'est del paese, hanno causato un martire e quattro feriti.

Secondo questo rapporto, questi attacchi hanno colpito aree dell'insediamento di Sohmar e le squadre di soccorso sono state inviate sul posto.

Il corrispondente di Al-Jazeera ha anche riferito di attacchi di droni del regime sionista contro l'insediamento di Tebnin nella città di Bint Jbeil, nel sud del Libano.