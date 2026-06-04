La Camera dei Rappresentanti USA vota per limitare i poteri bellici di Trump

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, l'agenzia Reuters ha riferito che la Camera dei Rappresentanti USA, a maggioranza di voti, ha compiuto un passo importante e senza precedenti per frenare le politiche belliciste di Donald Trump, presidente del paese, e ha approvato un disegno di legge che limita severamente i poteri del presidente per azioni militari o la continuazione della guerra contro l'Iran.

Questa risoluzione riguardante i «poteri bellici», presentata dai rappresentanti del Partito Democratico con l'obiettivo di prevenire qualsiasi confronto militare arbitrario con Teheran senza ottenere un'autorizzazione ufficiale ed esplicita dal Congresso, è stata infine approvata con 215 voti favorevoli contro 208 contrari.

Il punto importante in questa votazione è stata la rottura dei ranghi unitari del partito al governo; poiché quattro rappresentanti repubblicani, allontanandosi dalle posizioni della Casa Bianca, si sono uniti ai democratici e hanno votato a favore di questo disegno di legge.

L'approvazione di questa risoluzione alla Camera dei Rappresentanti potrebbe accelerare sforzi simili al Senato USA.

Il Senato USA aveva precedentemente presentato una versione di questo disegno di legge, ma il voto finale non è ancora stato effettuato. La versione del Senato è più vincolante e, se approvata, obbligherebbe Trump a porre fine alla guerra senza l'autorizzazione del Congresso, sebbene alla fine il presidente abbia la possibilità di porre il veto.