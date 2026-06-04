Sconfitta del candidato sostenuto da Trump nelle primarie per il governatore dell'Iowa

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Okaz, in una svolta inaspettata per Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, il deputato repubblicano Randy Feenstra ha perso la nomination per il governatore dell'Iowa nelle primarie di martedì. Nonostante il sostegno di Trump, che venerdì aveva definito Feenstra uno dei suoi più forti sostenitori, Feenstra è stato sconfitto dal suo rivale, Zack Lane, un agricoltore recentemente entrato in politica e considerato un outsider. Lane ha vinto con il 37,8% dei voti contro il 37% di Feenstra, un margine inferiore all'uno per cento.

Questa sconfitta solleva interrogativi sulla forza dell'appoggio di Trump. La sconfitta di Feenstra è stata descritta come una sorpresa diffusa e una rara battuta d'arresto per il dominio di Trump nelle gare di nomination repubblicane, poiché Feenstra era considerato dai conservatori dell'Iowa come il candidato di punta.

Zack Lane, un agricoltore dell'Iowa e attivista politico conservatore legato al movimento MAGA, ha incentrato la sua campagna sullo slogan "Iowa First", sottolineando la lotta contro l'alto tasso di cancro, il sostegno alle fattorie familiari e la limitazione dell'immigrazione. Questo gli ha permesso di attrarre gli elettori in cerca di un volto nuovo al di fuori di Washington.

Questa sconfitta, che segue una serie di vittorie di candidati sostenuti dal presidente nelle primarie delle ultime settimane, solleva interrogativi sui limiti dell'influenza di Trump sulla sua tradizionale base repubblicana.