Araghchi: Il mondo è rimasto stupito dalla capacità dell'Iran di rispondere immediatamente

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Seyed Abbas Araghchi, Ministro degli Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, in un'intervista ad Al-Mayadeen ha affermato: "Ringrazio tutti i paesi della regione che hanno avuto un ruolo nei negoziati, hanno stabilito contatti con l'America e hanno esercitato pressioni su di essa".

Ha aggiunto: "In qualsiasi momento le nostre forze armate sono pronte a riprendere la guerra e ad attaccare Israele".

Araghchi ha chiarito: "Al momento non esiste un formato negoziale, stiamo scambiando messaggi con gli americani".

Il Ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato: "Gli americani hanno sperimentato la potenza dell'Iran durante questa guerra di 40 giorni. L'America pensava che l'Iran fosse un paese debole nell'Asia occidentale e, basandosi su questa supposizione, ha iniziato la guerra. Nella guerra di 40 giorni, hanno mobilitato tutte le loro capacità e forze per distruggere l'Iran in pochi giorni e costringerlo alla resa".

"La resa incondizionata non avverrà mai"

Araghchi ha dichiarato: "La loro prima condizione, come annunciato da Trump il primo giorno di guerra, era la resa incondizionata, e questa cosa non accadrà mai, mai".

Il Ministro degli Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran ha dichiarato: "L'America ha cercato di ottenere il cambio di regime attraverso richieste irrealistiche, ma ciò non è accaduto".

Araghchi, sottolineando che gli americani pensavano che la gente sarebbe scesa in piazza contro il regime, mentre la gente è scesa in piazza per sostenere il regime, ha affermato: "Tutti i loro calcoli erano sbagliati. Hanno voluto distruggere la capacità missilistica dell'Iran, ma non è stata distrutta".

Ha sottolineato: "Se Trump avesse buon senso, non tornerebbe mai alla guerra". Araghchi ha inoltre dichiarato: "Abbiamo unità nazionale e coesione sociale, determinazione e volontà di resistere a qualsiasi aggressione contro il nostro paese".

Araghchi, sottolineando che la situazione militare dell'Iran ora è migliore rispetto a prima dell'inizio della guerra, ha affermato: "Abbiamo la capacità di continuare la guerra per qualsiasi durata, e questo non significa che vogliamo la guerra".