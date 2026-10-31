Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando RIA Novosti, il Ministero della Difesa russo ha annunciato che i sistemi di difesa aerea del paese nella notte scorsa hanno intercettato e distrutto 433 droni ucraini sopra varie regioni della Russia, tra cui Belgorod, Bryansk e Kursk.

La guerra in Ucraina è entrata in una nuova fase, e Kiev e Mosca hanno intensificato gli attacchi con droni e missili l'una contro l'altra.

La guerra in Ucraina continua mentre Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, affermava che avrebbe posto fine a questa guerra in meno di 24 ore. La continuazione della guerra nel secondo anno della presidenza di Trump ha gravemente danneggiato la reputazione di Trump e invalidato le sue affermazioni.