Lista araba comune: siamo pronti a mettere da parte il gabinetto di Netanyahu

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando Al-Mayadeen, Faten Ghattas, membro della lista comune dei partiti arabi alle elezioni parlamentari del regime israeliano, ha sottolineato che attualmente il conflitto politico in questo regime riguarda la messa da parte del razzismo e del gabinetto fascista di Netanyahu. Il regime oggi si trova a un bivio, e in precedenza la lista comune dei partiti arabi ha già svolto un ruolo nella messa da parte di Netanyahu ed è ancora pronta a intraprendere qualsiasi azione per liberarsi del suo gabinetto.

Ghattas ha aggiunto: siamo pronti a negoziare con il campo del cambiamento come corrente di opposizione contro Netanyahu, e dobbiamo prima accordarci sul cambio del presidente del parlamento israeliano.

Ha detto: l'elezione di un nuovo presidente del parlamento sarà il primo test per i gruppi politici. Siamo preoccupati che Netanyahu scateni una nuova guerra per attirare i gruppi politici dalla sua parte. L'uscita dalla crisi politica in Israele è legata alla risoluzione delle questioni di politica estera, comprese le guerre perse su tutti i fronti.

I partiti arabi hanno ottenuto 19 seggi nell'ambito della lista comune e della lista unificata.