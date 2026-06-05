Il fallimento di Berlino nell'ottenere un seggio al Consiglio di Sicurezza a causa dell'ipocrisia dei governanti tedeschi

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Esmaeil Baghaei, portavoce del Ministero degli Esteri, sul suo account in uno dei social network, in reazione al fallimento della Germania nell'ottenere il numero minimo di voti necessari all'Assemblea Generale dell'ONU per essere eletta come uno dei 10 membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, ha dichiarato: "Il fallimento della Germania nell'ottenere un seggio al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, e per la prima volta dopo decenni, è un chiaro segno della protesta della comunità internazionale contro l'approccio irresponsabile e ipocrita dell'élite al potere di questo paese riguardo al genocidio dei palestinesi e anche all'aggressione militare del regime sionista contro l'Iran."

Ha aggiunto: "Ricordiamo che la Germania è uno dei maggiori venditori di armi letali al regime sionista, giustificava il genocidio dei palestinesi, e quando il regime sionista ha compiuto un'aggressione militare contro l'Iran, invece di impegnarsi a rispettare le norme internazionali e condannare questa aggressione, l'ha descritta così: 'Il lavoro sporco che Israele fa per tutti noi'."

Baghaei ha sottolineato: "Questo paese ha persino taciuto riguardo al crimine di guerra del massacro di 170 scolari nella città di Minab da parte di missili americani."

Ha dichiarato: "Il mondo sta cambiando, e i popoli giudicano le affermazioni di sostegno al diritto internazionale in base al comportamento reale dei governi. Ignorare questi cambiamenti comporterà costi diplomatici."