Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Reuters, i risultati del sondaggio condotto da questa agenzia di stampa mostrano che molti elettori americani sono insoddisfatti della performance di Trump durante la sua presidenza.

Secondo questo sondaggio, solo il 32 per cento degli americani approva la performance di Trump.

Secondo il rapporto di Reuters, gli elettori di origine latinoamericana hanno contribuito notevolmente alla vittoria di Trump alle elezioni presidenziali del 2024, poiché è riuscito a ottenere quasi la metà dei loro voti; un numero che, rispetto a circa un terzo dei voti alle elezioni del 2020, è aumentato notevolmente. Tuttavia, negli ultimi mesi, mentre gli americani lottano con l'inflazione crescente causata dalla decisione di Trump di iniziare l'aggressione contro l'Iran, il sostegno al presidente di questo paese è diminuito.

Solo il 24 per cento degli americani di origine latinoamericana è soddisfatto della performance di Trump, e questo è il tasso di popolarità più basso di Trump tra loro durante due mandati presidenziali. Il 52 per cento di loro ha detto che intende votare per i democratici alle elezioni di metà mandato.