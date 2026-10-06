Baghai: Se l'Europa mette a disposizione dell'aggressore le proprie strutture, dovrà risponderne

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Ismail Baghai, portavoce del Ministero degli Esteri, oggi (lunedì) in un'intervista radiofonica, illustrando le ragioni e i punti principali del recente incontro del ministro degli Esteri con gli ambasciatori e i capi delle rappresentanze diplomatiche straniere e degli uffici delle organizzazioni internazionali residenti a Teheran, ha dichiarato: «Questo incontro si è tenuto dopo il ritorno dalla sessione annuale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. È consuetudine che dopo questo importante evento internazionale si tengano incontri con i diplomatici residenti a Teheran per spiegare le posizioni del paese e i principali temi sollevati durante il viaggio della delegazione.»

Il portavoce del Ministero degli Esteri, menzionando le condizioni particolari del viaggio di quest'anno, ha aggiunto: «La presenza all'Assemblea Generale di quest'anno ha avuto un'importanza raddoppiata, poiché è stata la nostra prima presenza a questa sessione dopo la difesa eroica degli iraniani del loro paese ed era necessario mostrare la logica e l'autorità dell'Iran all'opinione pubblica e alla comunità internazionale. In questo quadro, sia il discorso del presidente sia lo svolgimento di oltre 60 incontri ad alto livello da parte del presidente e del ministro degli Esteri dell'Iran con capi di Stato, ministri degli Esteri e alti dirigenti di organizzazioni internazionali hanno creato una base adeguata per illustrare simultaneamente l'oppressione e l'autorità del paese nella salvaguardia della sicurezza nazionale e dell'integrità dell'Iran.»