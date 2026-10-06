Prime perdite americane nella guerra in Yemen; un elicottero americano è scomparso

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'agenzia di stampa Russia Today, i sistemi di tracciamento dei voli, dopo aver registrato uno stato di emergenza nelle acque del Mar Rosso, hanno confermato che un elicottero appartenente alla marina americana, prima di scomparire dagli schermi radar vicino alle coste della città di Yanbu in Arabia Saudita, ha inviato un codice di richiesta di soccorso.

Secondo i dati di tracciamento in tempo reale forniti dal sito Flightradar24, questo elicottero multiruolo di tipo MH-60S appartenente alla marina americana ha inviato il codice di soccorso 7700. Questo codice è un segno mondiale nel campo dell'aviazione che indica uno stato di emergenza generale. Questo messaggio è stato inviato durante il volo sopra le rotte marittime del Mar Rosso, vicino alla città di Yanbu.

I grafici relativi alla rotta di volo e i dati relativi al ricetrasmettitore dell'aeromobile indicano una improvvisa diminuzione della velocità poco dopo l'attivazione del codice di emergenza.

Momenti dopo la registrazione del messaggio di emergenza e la diminuzione della velocità, i segnali fuori portata dell'aeromobile sono stati interrotti e questo elicottero è scomparso dai servizi pubblici di tracciamento radar.

In seguito a questo incidente, un aereo di pattugliamento marittimo americano è stato inviato verso l'ultima posizione in cui l'elicottero militare americano era stato osservato prima di scomparire dai sistemi di tracciamento nel Mar Rosso.

Fino a questo momento, la marina americana e il comando centrale CENTCOM non hanno pubblicato alcuna dichiarazione ufficiale o rapporto operativo su questo incidente, né sullo stato e sul numero di persone presenti in questo elicottero.

Dopo il ripetuto rifiuto del governo americano di accettare la richiesta di aiuto dell'Arabia Saudita nella guerra in Yemen, un funzionario americano la scorsa notte ha detto ad Al-Jazeera: Aiutiamo l'Arabia Saudita a contrastare gli attacchi degli Houthi (esercito e combattenti yemeniti), anche nei settori della pianificazione, dello scambio di informazioni e del rifornimento di carburante.

Questo funzionario americano ha poi continuato: L'Arabia Saudita, per difendere il proprio spazio aereo e sostenere le forze contrarie agli Houthi, utilizza le nostre capacità di rifornimento di carburante. Circa 200 consulenti americani sono impegnati a fornire consulenza nei centri di pianificazione dell'Arabia Saudita. I consulenti americani aiutano le forze saudite a svolgere in modo efficiente ed efficace operazioni di determinazione degli obiettivi.