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La risposta schiacciante e precisa dell'Iran alle ripetute violazioni della tregua e ai crimini del regime sionista

8 giugno 2026 - 11:13
News ID: 1824243
Source: ABNA24
La risposta schiacciante e precisa dell'Iran alle ripetute violazioni della tregua e ai crimini del regime sionista

Nell'esercizio del diritto alla legittima difesa e in risposta alle ripetute e brutali violazioni della tregua da parte del regime sionista criminale, le forze armate iraniane hanno sferrato una risposta schiacciante e precisa contro le posizioni militari di tale regime.

Secondo il corrispondente di Abna, nell'esercizio del diritto alla legittima difesa e in risposta alle ripetute e brutali violazioni della tregua da parte del regime sionista criminale, le forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran hanno effettuato domenica sera un vasto e schiacciante attacco missilistico contro obiettivi militari e strategici nei territori occupati.

Questa operazione punitiva è avvenuta dopo che il regime sionista, con il pieno sostegno degli Stati Uniti, ha ripetutamente violato la tregua stabilita sul fronte libanese, ha attaccato il sud del Libano e le aree di Dahieh, uccidendo decine di innocenti civili libanesi.

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