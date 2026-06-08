La risposta schiacciante e precisa dell'Iran alle ripetute violazioni della tregua e ai crimini del regime sionista

Secondo il corrispondente di Abna, nell'esercizio del diritto alla legittima difesa e in risposta alle ripetute e brutali violazioni della tregua da parte del regime sionista criminale, le forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran hanno effettuato domenica sera un vasto e schiacciante attacco missilistico contro obiettivi militari e strategici nei territori occupati.

Questa operazione punitiva è avvenuta dopo che il regime sionista, con il pieno sostegno degli Stati Uniti, ha ripetutamente violato la tregua stabilita sul fronte libanese, ha attaccato il sud del Libano e le aree di Dahieh, uccidendo decine di innocenti civili libanesi.