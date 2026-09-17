Al-Mishat: le bugie saudite non ingannano più le nazioni arabe e islamiche

Secondo l’agenzia di stampa ABNA, citando Al-Masirah, Mahdi Al-Mishat, presidente del Consiglio politico supremo dello Yemen, ha detto: le affermazioni infondate del regime saudita secondo cui lo Yemen prende di mira La Mecca sono un tentativo disperato di mobilitare l’opinione pubblica. La coscienza pubblica ha raggiunto un livello tale che le persone hanno compreso la vera natura del regime saudita; un regime che, mentre sperpera la ricchezza della umma islamica, ha mostrato mancanza di rispetto verso la Kaaba, il Sacro Corano e le due sante moschee.

Il presidente del Consiglio politico supremo dello Yemen ha aggiunto: il popolo dello Yemen possiede i più alti gradi di fede e devozione verso i luoghi santi islamici, e così come ha combattuto in difesa della moschea Al-Aqsa, il terzo luogo santo, è pronto a sacrificare la propria vita per la sacra casa di Dio. Il popolo dello Yemen si è sempre distinto ed è stato in prima linea nel radunarsi con rabbia nelle piazze pubbliche in risposta a qualsiasi insulto ai luoghi santi islamici, che si tratti del Sacro Corano, del grande Profeta, della nobile Mecca o della nobile moschea Al-Aqsa.

Mahdi Al-Mishat ha inoltre aggiunto: il regime saudita avrebbe dovuto mobilitare le nazioni della umma islamica quando il criminale Trump insultò la Kaaba e ne presentò un’immagine che non era né degna della sua santità né all’altezza del suo status. Colui che ha donato il velo della nobile Kaaba al criminale Epstein ora prende di mira La Mecca e i luoghi santi islamici. Le bugie del regime saudita non ingannano più le nazioni della nostra umma araba e islamica; così come le sue precedenti affermazioni riguardo alla minaccia alla navigazione internazionale fallirono anch’esse nell’ingannarle.

Ciò avviene mentre l’ufficio politico di Ansar Allah dello Yemen aveva precedentemente precisato in una dichiarazione che la ripetizione delle calunnie saudite dimostra l’incapacità di questo regime di convincere l’opinione pubblica della continuazione dell’aggressione e dell’assedio dello Yemen.

Questo ufficio ha dichiarato che la nobile Mecca e gli altri luoghi santi islamici occupano una posizione elevata e immensa presso tutte le nazioni musulmane, e in testa a esse il popolo dello Yemen, e il regime degli Al Saud non può pretendere di superare il popolo dello Yemen nella venerazione della nobile Mecca e nell’onorare i luoghi santi islamici.

Questa dichiarazione ha sottolineato che la santità della nobile Mecca è violata da colui che abusa del suo status sacro nelle sue guerre di aggressione e la contamina accogliendo ebrei sionisti e organizzando feste di divertimento, gioco e corruzione morale.