Senza la revoca delle sanzioni e il disgelo delle attività iraniane, non ci sarà alcun accordo

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, un funzionario iraniano ha dichiarato ad Al Jazeera che gli Stati Uniti hanno apportato modifiche alla bozza del memorandum d'intesa che sono inaccettabili dal punto di vista di Teheran.

Questo funzionario, il cui nome non è stato menzionato, ha aggiunto che qualsiasi violazione del cessate il fuoco potrebbe influenzare negativamente il processo negoziale e che l'Iran reagirà con serietà a tali azioni.

Ha inoltre sottolineato che senza il disgelo delle nostre attività congelate e la revoca delle sanzioni, non sarà possibile raggiungere alcun accordo.

Il funzionario iraniano ha infine dichiarato che il raggiungimento di stabilità e sicurezza durature nella regione sarà possibile solo attraverso la creazione di un meccanismo reale di deterrenza contro le aggressioni.