Nuovo scandalo a Washington: l'affermazione di Trump sui contatti con Hezbollah era falsa

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita il sito di notizie «Al-Ahd», Ali al-Moqdad, membro della fazione parlamentare «Fedeltà alla Resistenza» nel parlamento libanese, rifiutando categoricamente l'affermazione del presidente americano Donald Trump sull'esistenza di canali di comunicazione diretti con Hezbollah, ha svelato una nuova menzogna della Casa Bianca.

Ha sottolineato chiaramente: «Non esistono contatti diretti con gli americani – né con Trump stesso, né con qualsiasi altra persona. Lo scambio di messaggi avviene solo indirettamente attraverso mediatori e paesi come Qatar, Arabia Saudita ed Egitto, che hanno la responsabilità di gestire questi contatti – sia con il governo di Beirut che attraverso Nabih Berri, presidente del parlamento libanese».

Questa rivelazione arriva dopo che la scorsa settimana Trump aveva affermato di essere stato in contatto diretto con Hezbollah e il regime israeliano, ottenendo il loro consenso per un cessate il fuoco.

Al-Moqdad in un'altra parte del suo intervento ha indicato che persino il presidente del parlamento libanese è rimasto estremamente sorpreso e scioccato dall'accordo unilaterale annunciato a Washington, poiché nonostante i coordinamenti preliminari attraverso i mediatori, il presidente del parlamento non si era mai aspettato un tale esito o risultato dai funzionari americani.