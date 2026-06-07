Operazione anti-sionista nel sud della Cisgiordania

Secondo l’agenzia di stampa ABNA che cita la rete Al Jazeera, l’esercito del regime sionista ha dichiarato: è stato ricevuto un rapporto sul verificarsi di un’operazione di investimento nel sud della Cisgiordania, e le forze di sicurezza stanno esaminando i dettagli e le dimensioni di questo incidente.

Fonti sioniste hanno riferito che un colono è rimasto ferito in un’operazione di investimento con un’auto a sud di Betlemme.

Secondo questo rapporto, è in corso un’ampia operazione di ricerca per trovare l’autore di questo investimento, che è fuggito dalla scena dopo aver compiuto l’operazione.

L’esercito del regime israeliano non ha ancora pubblicato ulteriori informazioni su possibili vittime, l’identità dell’autore o il luogo esatto di questo incidente.