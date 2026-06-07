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Operazione anti-sionista nel sud della Cisgiordania

7 giugno 2026 - 11:18
News ID: 1823700
Source: ABNA24
Operazione anti-sionista nel sud della Cisgiordania

L’esercito del regime sionista ha riferito del verificarsi di un’operazione di investimento (con un veicolo) nel sud della Cisgiordania.

Secondo l’agenzia di stampa ABNA che cita la rete Al Jazeera, l’esercito del regime sionista ha dichiarato: è stato ricevuto un rapporto sul verificarsi di un’operazione di investimento nel sud della Cisgiordania, e le forze di sicurezza stanno esaminando i dettagli e le dimensioni di questo incidente.

Fonti sioniste hanno riferito che un colono è rimasto ferito in un’operazione di investimento con un’auto a sud di Betlemme.

Secondo questo rapporto, è in corso un’ampia operazione di ricerca per trovare l’autore di questo investimento, che è fuggito dalla scena dopo aver compiuto l’operazione.

L’esercito del regime israeliano non ha ancora pubblicato ulteriori informazioni su possibili vittime, l’identità dell’autore o il luogo esatto di questo incidente.

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