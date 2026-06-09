Giornale sionista: L'Iran ha detto l'ultima parola

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, il giornale ebraico Yedioth Ahronoth ha ammesso che l'Iran ha detto l'ultima parola e ha mostrato la sua forza nel creare una nuova equazione regionale.

Il riferimento di questo giornale è alla decisa risposta missilistica del nostro paese alla violazione del cessate il fuoco da parte del regime sionista e alle aggressioni di questo regime contro la periferia sud di Beirut (Dahieh).

In precedenza, Yehiel Leiter, ambasciatore del regime sionista a Washington, in un'intervista a Fox News, ha svelato gli obiettivi dell'attacco di questo regime insieme agli Stati Uniti contro l'Iran e ha ammesso: «Abbiamo gli stessi obiettivi degli Stati Uniti e vogliamo che l'Iran non sia una potenza regionale dominante».

Leiter, dimenticando che il regime sionista è il più grande fattore di minaccia nella regione, ha detto: «Lavoriamo con gli Stati Uniti per assicurarci che l'Iran non possa minacciare la regione».