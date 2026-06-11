Attacco di droni dell'esercito contro la quinta flotta americana in Bahrain

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando l'Ufficio per le Relazioni Pubbliche dell'Esercito della Repubblica Islamica dell'Iran, a seguito della violazione della tregua e dell'aggressione dell'esercito terrorista americano contro aree del sud del paese, l'Esercito della Repubblica Islamica dell'Iran ha preso di mira con vari tipi di droni distruttori la quinta flotta americana in Bahrain.

L'esercito ha annunciato in questo comunicato: In questa ondata di attacchi di droni dell'esercito, sono state colpite le antenne di comunicazione e le strutture radar del sistema Patriot della quinta flotta.

L'esercito ha inoltre sottolineato: Fianco a fianco con le altre forze armate, è pronto a combattere il nemico fino alla fine e non si fermerà finché l'aggressore nemico non sarà stato punito.