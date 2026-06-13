Generale di divisione Abdollahi: Il mondo sentirà presto l'eco della vittoria dell'Iran

Come riportato dal corrispondente di ABNA, il generale di divisione Pasdar Ali Abdollahi, inviando un messaggio alla cerimonia di commemorazione del primo anniversario del martirio del generale di divisione Gholam Ali Rashid e di suo figlio Amin Abbas Rashid, tenutasi venerdì sera presso l'Husseiniya Tharallah di Dezful, ha scritto: "Porgo le mie condoglianze e congratulazioni per il primo anniversario del martirio ingiusto e glorioso dello stratega ineguagliabile e eminente teorico della Difesa Sacra, l'orgoglioso comandante generale di divisione Pasdar Gholam Ali Rashid, comandante martire del quartier generale centrale di Khatam al-Anbiya, alla sacra presenza del Signore del Tempo (che Allah affretti la sua venuta), al grande leader della Rivoluzione Islamica, l'Ayatollah Sayyed Mojtaba Hosseini Khamenei (che la sua ombra si estenda), alle onorate famiglie, ai comandanti e ai coraggiosi combattenti fedeli a Wilayat delle forze armate, e anche a tutti i nobili, perspicaci, costruttori di storia e riconoscenti dell'Iran islamico."

In questo messaggio si afferma: "Il martirio di questo comandante, avvenuto in seguito al crimine terroristico del barbaro regime sionista all'inizio della guerra imposta di 12 giorni, sebbene sia stata una perdita straziante, ha tuttavia mostrato ancora una volta al mondo il potere deterrente e l'autorità nazionale dell'Iran islamico."

Il generale di divisione Abdollahi ha continuato nel suo messaggio: "Il martire Rashid non era solo un comandante sul campo, ma una scuola nel campo della difesa e della sicurezza nazionale. Egli, che durante la Difesa Sacra ha svolto un ruolo come uno dei principali architetti di operazioni orgogliose come Fath ol-Mobin, Beit ol-Moqaddas e Karbala-5 nel quartier generale centrale di Khatam al-Anbiya, con la sua intelligenza geopolitica e le sue analisi profonde ha trasformato le equazioni della battaglia del bene contro il male."

Nel messaggio si legge: "Il ruolo strategico di questo prezioso martire non si è mai limitato agli otto anni della Difesa Sacra, e dopo la guerra, come uno dei principali architetti della dottrina difensiva del paese e del potere deterrente della Repubblica Islamica dell'Iran, con piena conoscenza delle minacce ibride del nemico e l'enfasi sulla pazienza strategica insieme all'aumento della capacità offensiva e deterrente, ha svolto un ruolo ineguagliabile nel mantenere la sicurezza sostenibile dell'Iran islamico."

Il comandante del quartier generale centrale di Khatam al-Anbiya (pace su di lui) ha sottolineato nel suo messaggio: "Il crimine del suo martirio, da parte del regime sionista con la complicità del governo terrorista degli Stati Uniti d'America, è esso stesso una chiara prova del ruolo chiave di quel comandante venerato nel perseguire gli obiettivi difensivi del paese. Oggi, in occasione del primo anniversario del martirio di quell'illustre martire, facciamo voto e promessa che continueremo la sua strada con forza e potenza."