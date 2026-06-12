La richiesta di Guterres a Iran e Stati Uniti per raggiungere un accordo di pace

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita Reuters, António Guterres ha espresso preoccupazione per la continua escalation delle tensioni in Medio Oriente.

Guterres, senza menzionare gli attacchi illegali e ingiustificati degli Stati Uniti e del regime israeliano contro l'Iran e la continua violazione della tregua da parte degli aggressori, ha chiesto alle parti coinvolte di tornare alla piena attuazione del cessate il fuoco ed evitare qualsiasi ulteriore deterioramento della situazione.

Ha aggiunto che il perdurare di questa situazione potrebbe portare alla ripresa completa del conflitto e comportare conseguenze imprevedibili per la regione e per il mondo, in particolare per i paesi più vulnerabili.

Guterres ha anche sottolineato che i diritti e le libertà di navigazione devono essere rispettati conformemente al diritto internazionale, e che tutte le parti devono rispettare i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale e adottare tutte le misure precauzionali possibili per proteggere i civili.

Un portavoce delle Nazioni Unite, spiegando questa posizione, ha dichiarato: «Il Segretario Generale ribadisce che l'unica via da seguire è il dialogo e la negoziazione autentica. Chiedo agli Stati Uniti e all'Iran di intensificare i loro sforzi per raggiungere un accordo pacifico, completo e duraturo che promuova la pace e la sicurezza regionale e internazionale.»