Francia: Iran e USA colgano l'opportunità di raggiungere un accordo

Secondo quanto riportato dal corrispondente di ABNA citando l'agenzia di stampa Reuters, "Jean-Noël Barrot", ministro degli Esteri francese, venerdì ha invitato l'Iran e gli Stati Uniti a sfruttare l'opportunità esistente per porre fine alla situazione attuale e raggiungere un accordo di pace preliminare.

Barrot in un'intervista alla rete LCI ha dichiarato: "Chiediamo a entrambe le parti di cogliere questa opportunità per porre fine a una situazione che è intollerabile e non porta altro che perdenti per tutte le parti."

Ha aggiunto: "Questo è lo stesso messaggio che ho trasmesso al mio omologo iraniano."

Il ministro degli Esteri francese ha anche annunciato di aver avuto un colloquio venerdì mattina con Seyyed Abbas Araghchi, ministro degli Esteri dell'Iran.

Reuters ha infine riferito che le dichiarazioni di Barrot arrivano mentre un alto funzionario del governo americano aveva precedentemente annunciato che il raggiungimento di un accordo tra Teheran e Washington è imminente.