La Svizzera pronta a ospitare la firma del memorandum d'intesa tra Iran e USA

Secondo quanto riportato dal corrispondente di ABNA citando Al-Mayadeen, il Ministero degli Esteri svizzero ha dichiarato che il paese si è proposto come possibile luogo per la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran in caso di accordo tra le due parti.

Il ministero ha aggiunto: "Come mediatore, ci sforziamo di sostenere gli sforzi compiuti per la firma del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti, che mira a stabilizzare il cessate il fuoco."

Solo poche ore prima, l'agenzia di stampa americana Bloomberg aveva affermato che Stati Uniti e Iran si stanno avvicinando a un accordo che potrebbe essere firmato la prossima settimana a Ginevra, in Svizzera.

L'agenzia Bloomberg, citando fonti che ha definito informate, ha riferito che Stati Uniti e Iran si stanno avvicinando a un accordo durante l'incontro del G7 della prossima settimana.

Questa agenzia americana ha poi affermato nel suo rapporto che probabilmente l'accordo tra Teheran e Washington verrà firmato domenica prossima a Ginevra.

Bloomberg ha aggiunto che l'accordo tra Washington e Teheran sarà molto probabilmente sotto forma di memorandum d'intesa e non di un accordo finale.

Questa notizia presunta arriva mentre anche la rete americana CBS ha riferito che Stati Uniti e Iran potrebbero firmare un memorandum d'intesa all'inizio della prossima settimana, che aprirebbe la strada ai negoziati per un accordo a lungo termine.

I funzionari ufficiali della Repubblica Islamica dell'Iran non hanno ancora confermato le affermazioni di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, riguardo all'accordo finale per porre fine alla guerra e hanno dichiarato che Teheran non ha ancora raggiunto una conclusione definitiva in merito.