Secondo l'agenzia di stampa Abna, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, in una riunione illegale e con doppi standard, ha portato avanti la votazione sulla risoluzione 1737 e con 11 voti favorevoli ha approvato l'esame del ripristino delle sanzioni contro l'Iran.

Il rappresentante russo, reagendo alla nuova politicizzazione dell'Occidente contro l'Iran, ha dichiarato: "Le azioni dell'Occidente per ripristinare le sanzioni contro l'Iran sono illegali e la risoluzione 1737 non ha alcuna validità giuridica né posto nel Consiglio di Sicurezza."

Ha aggiunto: "L'attivazione del meccanismo di snapback da parte di alcuni membri europei è destinata a fallire, e il Consiglio di Sicurezza non ha alcun diritto di ripristinare sanzioni che sono state revocate."

Il rappresentante russo ha sottolineato che le sanzioni unilaterali e le azioni illegali di alcuni paesi hanno indebolito la diplomazia sul programma nucleare iraniano e hanno impedito una soluzione pacifica.

Rappresentante della Cina all'ONU: Gli Stati Uniti hanno causato l'attuale situazione complicata riguardo all'Iran

Il rappresentante cinese all'ONU, nel suo intervento al Consiglio di Sicurezza, ha sottolineato la necessità di non usare la forza e di tornare alla diplomazia.

Ha aggiunto: "Il conflitto tra Iran e Stati Uniti ha inviato forti scosse ai paesi in via di sviluppo. Un cessate il fuoco tra le parti coinvolte è la priorità assoluta."

Obiezione del rappresentante francese alle dichiarazioni dei rappresentanti russo e cinese

Il rappresentante francese all'ONU ha respinto le dichiarazioni dei rappresentanti russo e cinese a sostegno dell'Iran e ha affermato che il ripristino delle sanzioni contro l'Iran ai sensi delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza è legale.

Ha poi affermato che la riunione di oggi è completamente giustificata affinché i membri del Consiglio possano discutere e decidere sul ripristino delle sanzioni contro l'Iran sulla base dei quadri approvati dalle Nazioni Unite.

Va notato che la riunione del Consiglio di Sicurezza per esaminare il ripristino delle sanzioni contro l'Iran si è tenuta questa sera, e il Consiglio con 11 voti favorevoli ha approvato la convocazione della riunione e la continuazione del processo di esame del caso del ripristino delle sanzioni relative all'Iran.