Lieberman: L'accordo americano con l'Iran è una vittoria totale per Teheran

Secondo quanto riportato dal corrispondente di ABNA citando Al-Mayadeen, Avigdor Lieberman, presidente del partito sionista Israel Beitenu, ha dichiarato che l'accordo americano con l'Iran rappresenta una vittoria assoluta per il sistema che governa in Iran.

Ha aggiunto che questo accordo è una catastrofe per il regime sionista.

In precedenza, Barak Ravid, giornalista del canale 12 della televisione del regime sionista, citando un funzionario americano, ha affermato che Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, rivolgendosi a Benjamin Netanyahu, primo ministro di questo regime, ha sottolineato che l'accordo con l'Iran è molto buono e che è giunto il momento di porre fine alla guerra.

Ravid ha aggiunto che Netanyahu non era stato precedentemente informato della posizione di Trump riguardo all'accordo con l'Iran ed è stato colto di sorpresa su questo punto. Si trova in una situazione difficile.

Questo mentre le posizioni e le politiche di Washington e Tel Aviv su varie questioni, in particolare le azioni ostili contro l'Iran, sono perfettamente coordinate.