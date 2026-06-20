Wall Street ha riportato: le azioni di Stati Uniti e Qatar sui beni iraniani bloccati

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il Wall Street Journal ha riportato che gli Stati Uniti e il Qatar stanno creando un meccanismo che consentirà all'Iran di utilizzare i suoi fondi bloccati, per un valore di oltre sei miliardi di dollari, per l'acquisto di beni essenziali.

Il Financial Times aveva in precedenza riportato, citando una fonte informata, che ci si aspetta che gli Stati Uniti rilascino 6 miliardi di dollari dei beni bloccati dell'Iran.

Si afferma che questi fondi, secondo un memorandum tra Washington e Teheran, saranno utilizzati esclusivamente per l'acquisto di beni umanitari e articoli non soggetti a sanzioni dagli Stati Uniti.

Secondo questo rapporto, tali attività sono attualmente conservate in Qatar.