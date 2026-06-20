Affermazione di fonti sioniste: Trump non risponde alle chiamate di Netanyahu

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, i media sionisti, citando Matti Tahfeld, un analista politico sionista, hanno affermato che le tensioni e la crisi nei rapporti tra Benjamin Netanyahu e Donald Trump si sono aggravate al punto che Trump non risponde alle chiamate telefoniche di Netanyahu.

In questo rapporto si fa riferimento alla firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti e all'aggravarsi delle tensioni con Netanyahu a seguito del raggiungimento di tale accordo.

Secondo questo rapporto, Trump si è rifiutato di fornire ai funzionari sionisti i dettagli del suddetto accordo, e questo regime è diventato un peso per gli Stati Uniti. Per questo motivo, i leader della coalizione al potere del regime sionista cercano di sfruttare questa situazione per continuare gli attacchi contro la striscia di Gaza e annettere la Cisgiordania ai territori occupati.

Ciò nonostante il fatto che gli attacchi e le aggressioni del regime sionista contro i paesi della regione avvengano esclusivamente con il via libera e il coordinamento degli Stati Uniti.