Segretario generale di Hezbollah: Abbiamo sviluppato le nostre armi e preso una decisione come quella di Karbala

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita Al-Manar, il segretario generale di Hezbollah libanese ha tenuto un discorso durante la cerimonia di lutto di Muharram che Hezbollah organizza presso il mausoleo del martire della Umma, Sayyed Hassan Nasrallah, nella periferia sud di Beirut.

Hussein è la nostra via

Lo sceicco Naim Qassem ha dichiarato che in questo discorso affronterà il concetto di vittoria (Nasr), e ha sottolineato: «Noi, come Hezbollah in Libano, crediamo che "Hussein è la nostra via", cioè Muhammad (pace e benedizioni su di lui) è la nostra via, cioè l'Islam è la nostra via, cioè la religione di Dio Onnipotente è la nostra via. I fondamenti e i principi su cui ci basiamo sono principi nazionali, umanitari ed etici, che sono i principi più elevati sulla terra.»

Non abbiamo accettato l'occupazione e affronteremo il nemico

Ha proseguito: «Ci opponiamo a tutte le forme di dipendenza, e ogni volta che il nemico ci affronta con le armi, anche noi lo affronteremo con le armi. Non abbiamo accettato l'occupazione; ogni volta che il nemico si solleva contro di noi con una "guerra morbida", lo affrontiamo con lo stesso (mezzo morbido), e ogni volta che cerca di imporci qualcosa, lo respingiamo e alziamo la voce della protesta utilizzando gli strumenti disponibili che ci permettono di resistere.»

Abbiamo puntato le nostre armi contro il nemico

Il segretario generale di Hezbollah ha chiarito: «Abbiamo rispettato l'accordo di Ta'if e la Costituzione, abbiamo limitato le divergenze politiche nel quadro dell'unità interna, abbiamo creduto nella liberazione del territorio e abbiamo puntato le nostre armi contro questo nemico. Poiché compiamo queste azioni sotto lo stendardo del movimento di Hussein, questo significa che siamo vittoriosi. Ogni passo in cui rifiutiamo l'occupazione è considerato per noi una vittoria. Siamo stati creati liberi e abbiamo scelto di opporci all'ingiustizia, di non sottometterci alla schiavitù, all'occupazione e alla tutela, e di rifiutare i progetti altrui.»