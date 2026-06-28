  1. Home
  2. servizio
  3. Asia

Eisenkot: Netanyahu non è degno di fare prediche morali

28 giugno 2026 - 12:52
News ID: 1832624
Source: ABNA24
Eisenkot: Netanyahu non è degno di fare prediche morali

Un membro della Knesset del regime sionista e una delle figure di spicco dell'opposizione al gabinetto di Tel Aviv ha criticato duramente Benjamin Netanyahu, ritenendolo responsabile dell'attuale situazione critica di Israele.

Secondo l'agenzia di stampa "Abna", «Gadi Eisenkot», ex capo di stato maggiore dell'esercito del regime sionista e attuale membro della Knesset, ha dichiarato a Netanyahu: «Un primo ministro che ci ha ciecatamente spinti al punto più basso della storia e che agisce alimentando le divisioni e provocando la società, non è degno degli abitanti (dei territori occupati) e non ha titolo per fare prediche morali sull'unità.»

Qualche giorno fa, aveva anche pubblicato un articolo sul quotidiano «Yedioth Ahronoth» in cui scriveva: «Il Libano è stato il cimitero politico dei primi ministri (del regime) israeliano, da Menachem Begin a Ehud Olmert, e oggi Netanyahu vi è sprofondato fino al collo.»

Your Comment

You are replying to: .
captcha