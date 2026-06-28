Eisenkot: Netanyahu non è degno di fare prediche morali

Secondo l'agenzia di stampa "Abna", «Gadi Eisenkot», ex capo di stato maggiore dell'esercito del regime sionista e attuale membro della Knesset, ha dichiarato a Netanyahu: «Un primo ministro che ci ha ciecatamente spinti al punto più basso della storia e che agisce alimentando le divisioni e provocando la società, non è degno degli abitanti (dei territori occupati) e non ha titolo per fare prediche morali sull'unità.»

Qualche giorno fa, aveva anche pubblicato un articolo sul quotidiano «Yedioth Ahronoth» in cui scriveva: «Il Libano è stato il cimitero politico dei primi ministri (del regime) israeliano, da Menachem Begin a Ehud Olmert, e oggi Netanyahu vi è sprofondato fino al collo.»