Colloquio telefonico tra i ministri degli Esteri di Iran e Francia

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Seyyed Abbas Araghchi, ministro degli Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, e Jean-Noël Barrot, ministro degli Esteri della Francia, hanno parlato al telefono martedì sera.

In questo colloquio telefonico, le parti hanno esaminato e scambiato opinioni sugli ultimi sviluppi regionali e internazionali alla luce delle disposizioni del Memorandum d'intesa di Islamabad e del processo di attuazione dello stesso, con l'obiettivo di porre fine alla guerra imposta dagli Stati Uniti e dal regime sionista contro l'Iran.