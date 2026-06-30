Ayatollah Araafi: La continuazione dei negoziati nel quadro delle politiche del sistema è nell'interesse del paese

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, l'ayatollah Alireza Araafi, in un incontro con Pezeshkian, dopo aver ringraziato il presidente per la sua azione nei momenti critici del paese, ha affermato: la vostra presenza continua sul campo in condizioni difficili e durante gli eventi recenti è un segno di coraggio, responsabilità e dedizione al servizio del popolo.

Il direttore dei seminari religiosi del paese, riferendosi alla gestione delle questioni economiche in un contesto di restrizioni e difficoltà esistenti, ha giudicato lodevoli le misure del governo in questo ambito e ha aggiunto: l'ingresso del governo nel processo negoziale e il perseguimento delle vie diplomatiche sono anch'essi un passo importante, e speriamo che questo processo continui nel quadro delle politiche generali del sistema e dell'Alta Guida, getti le basi per condizioni favorevoli nel periodo post-bellico, consolidi i risultati strategici della Terza Guerra (guerra di resistenza) e rafforzi la solidarietà dei paesi islamici e dell'asse della resistenza.

L'ayatollah Araafi ha anche sottolineato le capacità organizzate dei seminari religiosi e delle istituzioni religiose superiori a Qom e in tutto il paese nella gestione sociale e culturale, e ha dichiarato: nel quadro delle strutture degli stati maggiori operativi della Howza, oltre 40.000 persone dei seminari religiosi sono scese in campo durante gli eventi recenti e hanno svolto il loro ruolo accanto al popolo e al sistema. È sempre stato sottolineato a queste forze che, pur sostenendo le decisioni del sistema e dell'Alta Guida, devono evitare comportamenti aggressivi in questo ambito; tuttavia, lo spazio per la critica, l'espressione di opinioni esperte e la rivendicazione deve essere preservato.

L'ayatollah Araafi ha poi insistito sulla disponibilità dei seminari religiosi a collaborare alla risoluzione dei problemi sociali e alla promozione del modello incentrato sulla moschea, sotto il coordinamento e la guida del Comitato nazionale della moschea, e ha dichiarato: la Howza e il clero ritengono loro dovere essere presenti sul campo, per quanto possibile, per risolvere i problemi della società e contribuire allo sviluppo del paese. Non c'è dubbio che la pazienza, la saggezza e la fermezza del governo nelle circostanze attuali svolgeranno un ruolo decisivo nel superamento delle sfide esistenti da parte del paese.

Ha sottolineato l'importanza di considerare le idee dei due Imam della Rivoluzione, di seguire le linee guida della Guida Suprema della Rivoluzione Islamica e le raccomandazioni dei grandi Marja' (autorità religiose), nonché di consultare le élite dei seminari e delle università, e soprattutto di prestare particolare attenzione al caro popolo, alla strada e alla piazza (il popolo) e ai loro mezzi di sussistenza.

Il direttore dei seminari religiosi del paese ha anche presentato proposte in materia di sviluppo degli scambi scientifici e internazionali, tra cui l'attrazione di studenti stranieri da università prestigiose, l'espansione dell'insegnamento del persiano e il trasferimento di conoscenze tecniche, lo sviluppo della diplomazia scientifica e culturale, la creazione di reti e circuiti turistici per i paesi interessati all'Iran, e lo sfruttamento del potenziale di commercianti e laureati di istituti religiosi e universitari nello sviluppo delle relazioni economiche e culturali.