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Hamas mette in guardia sul silenzio dei paesi arabi riguardo al genocidio a Gaza

30 giugno 2026 - 11:03
News ID: 1833484
Source: ABNA24
Hamas mette in guardia sul silenzio dei paesi arabi riguardo al genocidio a Gaza

Un portavoce del movimento Hamas ha messo in guardia che la comunità internazionale, i paesi arabi e l'Autorità Palestinese sono rimasti in silenzio di fronte alla «guerra di sterminio» a Gaza.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita l'agenzia «Shihab», Hazem Qasim ha annunciato che una bambina è stata uccisa martedì sera a seguito di un attacco di caccia israeliani contro le tende degli sfollati a Khan Yunis.

Ha aggiunto che questa bambina si è unita alle decine di migliaia di bambini che hanno perso la vita a causa dei bombardamenti, della fame, della mancanza di cure mediche e delle conseguenze della guerra.

Il portavoce di Hamas ha anche criticato il silenzio della comunità internazionale, degli Stati membri della Lega Araba, dei partiti politici, dei parlamenti, degli studiosi e delle élite dei paesi arabi, avvertendo che queste parti non hanno intrapreso alcuna azione efficace riguardo agli eventi di Gaza.

In conclusione, Qasim ha anche criticato l'operato dell'Autorità Palestinese e ha dichiarato che questa autorità, con sede a Ramallah, è stata indifferente agli eventi di Gaza.

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