Hamas mette in guardia sul silenzio dei paesi arabi riguardo al genocidio a Gaza

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita l'agenzia «Shihab», Hazem Qasim ha annunciato che una bambina è stata uccisa martedì sera a seguito di un attacco di caccia israeliani contro le tende degli sfollati a Khan Yunis.

Ha aggiunto che questa bambina si è unita alle decine di migliaia di bambini che hanno perso la vita a causa dei bombardamenti, della fame, della mancanza di cure mediche e delle conseguenze della guerra.

Il portavoce di Hamas ha anche criticato il silenzio della comunità internazionale, degli Stati membri della Lega Araba, dei partiti politici, dei parlamenti, degli studiosi e delle élite dei paesi arabi, avvertendo che queste parti non hanno intrapreso alcuna azione efficace riguardo agli eventi di Gaza.

In conclusione, Qasim ha anche criticato l'operato dell'Autorità Palestinese e ha dichiarato che questa autorità, con sede a Ramallah, è stata indifferente agli eventi di Gaza.