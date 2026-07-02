Conclusi gli incontri dei mediatori con Iran e USA a Doha; i colloqui proseguono

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, «Majed al-Ansari», portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar, ha dichiarato che i mediatori qatarioti e pakistani hanno concluso i loro incontri separati con le delegazioni statunitense e iraniana a Doha.

Ha aggiunto che in merito alle questioni relative al memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti, e sulla base dei risultati dell'incontro in Svizzera, sono stati compiuti progressi positivi.

Il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar ha anche affermato che le parti hanno concordato di proseguire i colloqui, ed è stato stabilito che il momento per il prossimo incontro sarà fissato al più presto possibile.