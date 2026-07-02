Esecuzione di una spia israeliana e di un complice dell'assassinio del comandante di Al-Qassam

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, questo organismo ha sottolineato che i servizi di sicurezza della resistenza, dopo aver completato tutte le fasi e le procedure rivoluzionarie, hanno eseguito la condanna a morte contro la spia (M.M.).

Secondo il rapporto del servizio di sicurezza della resistenza palestinese, «questo individuo è stato condannato per collaborazione con i servizi di intelligence del regime sionista e per partecipazione a diversi massacri che hanno portato alla morte di un gran numero di palestinesi durante la guerra di genocidio nella Striscia di Gaza.»

Questo servizio di sicurezza ha aggiunto che il condannato ha anche partecipato a diverse operazioni di uccisione mirata contro comandanti di gruppi della resistenza, l'ultima delle quali è stato l'assassinio del martire «Izz ad-Din al-Haddad» (Abu Suhaib), comandante dello stato maggiore operativo delle brigate Al-Qassam – il braccio militare del movimento Hamas.

Il servizio di sicurezza della resistenza palestinese, mettendo in guardia le spie del regime sionista, ha sottolineato che questo è il destino inevitabile di tutte le spie e mercenari che collaborano con i piani del regime occupante per minare la resilienza e l'unità del nostro popolo.

Questo servizio di sicurezza ha inoltre invitato tutti coloro che hanno smarrito la strada e legato il proprio destino agli occupanti a tornare nelle file dei palestinesi prima che sia troppo tardi e a costituirsi ai servizi di sicurezza della resistenza.

Il servizio di sicurezza della resistenza palestinese ha infine sottolineato che questi mercenari, usciti dalle fila nazionali, rappresentano solo se stessi, e le loro azioni sono contrarie ai costumi e alle tradizioni autentiche delle famiglie e tribù palestinesi – tribù che hanno sempre avuto un ruolo nazionale e storico nel preservare l'unità interna e contrastare i complotti del nemico e dei suoi sostenitori.