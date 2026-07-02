Reazione di Hamas all'approvazione della legge che vieta la diffusione dell'Adhan da parte degli occupanti

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il Movimento di Resistenza Islamica Palestinese (Hamas) mercoledì, in risposta all'approvazione da parte della Knesset del regime sionista del progetto di legge che vieta la diffusione della voce dell'Adhan nei territori occupati, ha dichiarato che l'approvazione in prima lettura del progetto di legge che vieta e limita la diffusione dell'Adhan nelle moschee di Al-Quds e nei territori occupati costituisce una flagrante violazione della libertà di culto e una nuova escalation di tensione nel quadro della guerra religiosa che gli occupanti hanno scatenato contro la nostra nazione e i nostri luoghi sacri. Questo atto è una chiara violazione dei trattati e delle norme internazionali che garantiscono la libertà di praticare i riti religiosi e la protezione dei luoghi di culto.

Il movimento ha dichiarato che l'insistenza del nemico criminale sionista nell'approvare leggi razziste che prendono di mira tutto ciò che riguarda l'identità araba e islamica dimostra la profondità dell'estremismo che domina le politiche di questo regime. Ciò conferma la continuazione dei piani di «giudaizzazione» con l'obiettivo di cancellare l'identità araba e islamica della nostra nazione, prendere di mira la moschea Al-Aqsa e altri luoghi sacri islamici, e tentare di imporre realtà illusorie che mirano alla libertà di culto, alla cura delle moschee e alla loro frequentazione, e costituisce una sfida aperta ai sentimenti dei musulmani in tutto il mondo.

Nella sua dichiarazione, la Resistenza Islamica Palestinese ha affermato: Sottolineiamo che l'Adhan rimarrà un simbolo eterno nell'Islam e una parte inseparabile dell'identità palestinese e di Al-Quds. Le leggi degli occupanti e le loro misure repressive non potranno mai mettere a tacere la voce delle moschee né cancellare le sue manifestazioni religiose e civilizzatrici. Così come le politiche di giudaizzazione non riusciranno a cambiare l'identità di questa terra o a falsificare la sua storia, il regime fascista occupante non raccoglierà da queste politiche e decisioni altro che ulteriore sconfitta e delusione.

In conclusione, Hamas ha dichiarato: Invitiamo le masse del popolo palestinese, la ummah araba e islamica, e le istituzioni religiose e giuridiche a unire i loro sforzi e ad estendere la loro mobilitazione per difendere la moschea Al-Aqsa e gli altri luoghi sacri islamici. Sottolineiamo inoltre la necessità di sostenere la resilienza della popolazione di Al-Quds, di rafforzare la loro presenza e resistenza ad Al-Aqsa, di contrastare tutti i tentativi degli occupanti di ledere la libertà di culto e di denunciare le loro politiche razziste e le loro continue aggressioni in tutte le sedi internazionali.