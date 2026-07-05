Resistenza e vendetta sono il grido del popolo iraniano

Secondo l'agenzia di stampa Ahl al-Bayt (ABNA) – Mohammad Baqer Zolqadr, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, in un messaggio alla vigilia della cerimonia funebre per il leader martire della Rivoluzione, ha scritto: In questi pochi giorni, tenete gli occhi puntati sull'Iran. Questa è la stessa Iran che pensavate di poter abbattere in pochi giorni!
Alla fine di questo messaggio ha scritto: Questo mare tumultuoso di folla, ora nel congedo e nei funerali del loro leader, grida due slogan: resistenza contro i nemici e vendetta per il sangue del leader martire dell'Iran.
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