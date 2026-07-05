Presenza di delegazioni dalla Spagna e dall'America Latina alla cerimonia d'addio al leader martire della Rivoluzione Islamica

Secondo l'agenzia di stampa internazionale Ahl al-Bayt (ABNA), i media spagnoli hanno riportato la presenza di personalità e delegazioni ufficiali, culturali e mediatiche dalla Spagna e da diversi paesi dell'America Latina alla cerimonia d'addio alla salma dell'ayatollah al-Uzma Sayyid Ali Khamenei, leader martire della Rivoluzione Islamica, presso il luogo di preghiera dell'imam Khomeini a Teheran.

Secondo i media spagnoli, Valdrack Ludwing Jantske Whittaker, ministro degli Esteri del Nicaragua, a capo di una delegazione ufficiale, ha partecipato a questa cerimonia e, rendendo omaggio alla salma del leader martire, ha trasmesso il messaggio di cordoglio del presidente Daniel Ortega e della vicepresidente Rosario Murillo alla sua famiglia e ai responsabili della Repubblica Islamica dell'Iran.

Il ministro degli Esteri del Nicaragua, durante il suo viaggio a Teheran, ha anche incontrato Seyyed Abbas Araghchi, ministro degli Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, ha sottolineato la solidarietà del governo e del popolo del Nicaragua con la Repubblica Islamica dell'Iran e ha espresso le sue condoglianze per il martirio dell'ayatollah Khamenei e degli altri martiri iraniani.

A questa cerimonia ha preso parte anche il rappresentante speciale della Repubblica di Cuba insieme a una delegazione ufficiale, che, rendendo omaggio alla salma del leader martire, ha dichiarato la compassione del proprio paese verso il popolo iraniano.

Oltre alle delegazioni ufficiali, un gruppo di attivisti culturali e mediatici dalla Spagna, Brasile, Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia e Nicaragua ha partecipato alla cerimonia d'addio e, esprimendo solidarietà al popolo iraniano, ha onorato la memoria del leader martire della Rivoluzione Islamica.

A margine di questa cerimonia, diversi membri delle delegazioni culturali e mediatiche tenevano in mano l'edizione spagnola del libro «Il sangue del cuore che divenne rubino» – le memorie dell'ayatollah Sayyid Ali Khamenei sugli anni di lotta, prigione ed esilio.