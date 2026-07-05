Secondo l'agenzia di stampa internazionale Ahl al-Bayt (ABNA), Grigory Matrosov, sacerdote della Chiesa ortodossa russa e rappresentante del dipartimento per le relazioni estere di questa Chiesa, in un'intervista ha dichiarato che il martirio dell'ayatollah al-Uzma Sayyid Ali Khamenei, leader martire della Rivoluzione Islamica, non solo non ha indebolito l'Iran, ma ha reso questo paese più potente di prima.

Egli, che era tra gli ospiti presenti alla cerimonia funebre del corpo puro del leader martire, in risposta a una domanda sulla personalità dell'ayatollah Khamenei ha detto: Se voglio presentarlo al popolo del mio paese, dirò che ha trascorso tutta la sua vita sulla via di Dio e al servizio del popolo iraniano, e fino alla fine di questo cammino ha sacrificato anche la sua vita.

Matrosov ha aggiunto: Gli Stati Uniti e il regime sionista pensavano che assassinando il leader della Rivoluzione Islamica avrebbero spianato la strada al dominio sull'Iran, ma questo calcolo era completamente sbagliato.

Ha sottolineato: Contrariamente alle convinzioni di Washington e Tel Aviv, il martirio dell'ayatollah Khamenei ha portato al rafforzamento dell'Iran, e questo paese dopo questo incidente continuerà il suo cammino con più forza di prima.