Gli Stati Uniti sono la principale causa dell'insicurezza nella regione / L'Iran darà una risposta decisa a qualsiasi aggressione

Secondo l'Agenzia di stampa internazionale Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Abdolreza Rahmani Fazli, ambasciatore iraniano in Cina, nella sua conferenza stampa ha risposto alle domande più importanti dei giornalisti riguardanti gli sviluppi nella regione, lo Stretto di Hormuz, i negoziati nucleari e le relazioni Iran-Cina.

Il signor Rahmani Fazli, rispondendo a una domanda sulla riscossione di tariffe dalle navi che transitano nello Stretto di Hormuz, ha sottolineato che questa azione è un "costo per il servizio" e non un pedaggio o una tassa, e ha affermato: In base al diritto internazionale e con l'obiettivo di garantire la sicurezza della navigazione, proteggere l'ambiente e fornire servizi marittimi, l'Iran riscuoterà una tariffa specifica dalle navi di passaggio. Queste tariffe saranno attuate dopo la scadenza del periodo di 60 giorni dell'intesa con gli Stati Uniti.

Ha inoltre annunciato: Per i paesi amici e alleati, inclusa la Cina, saranno previste agevolazioni e considerazioni speciali. La Cina è sempre stata al fianco dell'Iran nei momenti difficili, quindi è naturale che abbiamo un'attenzione particolare verso questo paese in questo ambito.

Per quanto riguarda la situazione attuale del traffico nello Stretto di Hormuz, Rahmani Fazli ha dichiarato: Fortunatamente, il traffico delle navi commerciali sta gradualmente tornando alla normalità e sono state effettuate le necessarie coordinazioni con i paesi del Golfo Persico, tra cui l'Oman. Ha anche riconosciuto che il volume del traffico non ha ancora raggiunto il livello precedente alle recenti tensioni, ma la tendenza è al miglioramento.

Uno dei temi principali di questa conferenza era il programma nucleare iraniano. L'ambasciatore iraniano, facendo riferimento alle fatwa della Guida Suprema e alle leggi interne, ha dichiarato chiaramente: La Repubblica Islamica dell'Iran, sulla base degli insegnamenti religiosi, dei principi della Costituzione e degli impegni internazionali, non ha mai cercato e non cercherà mai di produrre o sviluppare armi nucleari. Il nostro programma nucleare è completamente pacifico e sotto la supervisione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA).