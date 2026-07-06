La riflessione dei media occidentali sul funerale del leader martire: dalla dimostrazione di coesione alle richieste di vendetta

Secondo l'Agenzia di stampa internazionale Ahl-ul-Bayt (ABNA) – il giornale irlandese Independent, citando un rapporto dell'agenzia Reuters, ha scritto che il funerale dell'ayatollah Seyyed Ali Khamenei si è svolto domenica con la partecipazione di decine di migliaia di persone, alti funzionari della Repubblica Islamica e membri della sua famiglia, presso la moschea Imam Khomeini di Teheran.

Il giornale ha proseguito scrivendo che, secondo i media ufficiali iraniani, il funerale si svolge nell'ambito di un programma di più giorni e che la salma dell'ayatollah Khamenei, dopo le cerimonie di Teheran, sarà trasferita nelle città religiose dell'Iran e successivamente a Najaf e Kerbela in Iraq.

Questo rapporto, menzionando la grande partecipazione dei fedeli presso la moschea Imam Khomeini, ha aggiunto che i partecipanti hanno assistito alla cerimonia con bandiere e slogan contro gli Stati Uniti e il regime sionista, e che alti funzionari, tra cui Masoud Pezeshkian, il presidente, e Mohammad Baqer Qalibaf, il presidente del Parlamento, hanno anche partecipato alla preghiera funebre. Questo media ha anche scritto che «Mustafa, Meysam e Masoud Khamenei erano accanto alla bara del padre e ad altri quattro membri della famiglia.»

L'Independent ha aggiunto che le autorità iraniane stanno preparando la continuazione delle cerimonie funebri a Teheran, Qom, Najaf, Kerbela e Mashhad e hanno predisposto mezzi di trasporto, alloggio e ristoro per la massiccia partecipazione del popolo.

The Guardian: Il funerale è diventato un palcoscenico per la dimostrazione di coesione politica

Anche il giornale britannico The Guardian, nel suo servizio da Teheran, ha scritto che il funerale dell'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, il leader martire della Repubblica Islamica dell'Iran, oltre alle vaste dimensioni della partecipazione popolare, è diventato un palcoscenico per la dimostrazione di coesione politica e per il lancio di slogan di vendetta contro gli Stati Uniti.