The Guardian nel suo reportage sul funerale del leader martire: la presenza di milioni di persone e lo slogan comune «Bisogna sollevarsi»

Secondo l'Agenzia di stampa internazionale Ahl-ul-Bayt (ABNA) – The Guardian, riferendosi alla presenza di milioni di persone nelle strade di Teheran, ha scritto che il flusso della folla in nero con bandiere su cui era inciso lo slogan «Bisogna sollevarsi» veniva percepito come una sorta di risposta simbolica alla guerra che Donald Trump ha lanciato contro l'Iran a febbraio. Questa ampia presenza è un simbolo di coesione nazionale di fronte alle pressioni esterne.

Questa testata ha proseguito affermando che il percorso del corteo da piazza Enghelab a piazza Azadi era pieno di una folla che fin dalle prime ore del mattino si era recata al centro città con metropolitane affollate. I partecipanti al lutto, portando ritratti del leader martire e intonando slogan sul suo alto rango dinanzi a Dio, hanno creato un'atmosfera intrisa di dolore e di volontà di vendetta.

The Guardian ha descritto l'ordine della cerimonia come riuscito e ha dichiarato che l'ordine senza precedenti della cerimonia, svoltasi senza perdite, costituisce un successo organizzativo per le forze volontarie e le istituzioni governative in mezzo alla crisi.