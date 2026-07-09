Solenne addio al leader martire a Mashhad; storica preghiera funebre sulla salma del capo della comunità islamica

L'agenzia di stampa ABNA, gruppo Province: La salma del martire della Rivoluzione, dopo i funerali a Teheran, Qom e in Iraq, è arrivata giovedì pomeriggio 18 Tir a Mashhad, accolta con entusiasmo dalla folla.

Secondo le previsioni, il corpo sacro dell'Imam martire, dopo la cerimonia funebre, sarà sepolto nel Sacro Santuario di Imam Reza (Astan-e Qods-e Razavi).

L'Astan-e Qods-e Razavi, oltre a predisporre le infrastrutture per il servizio ai pellegrini del Sacro Santuario, ha preparato programmi culturali e promozionali speciali per le cerimonie di lutto e sepoltura del leader martire.

Pertanto, dopo la conclusione del corteo funebre lungo il viale dell'Imam Reza (pace su di lui), la preghiera funebre sarà recitata sulla salma sacra del leader martire e degli altri membri martiri della sua famiglia all'interno del Sacro Santuario di Imam Reza.

A tal fine, considerando che il cortile del Profeta (pace su di lui) e i cortili circostanti si trovano al punto terminale del percorso del corteo e del flusso dei pellegrini, le maestose file della preghiera saranno disposte sul lato nord del Sacro Santuario, lungo il viale Sheikh Tabarsi.

Inoltre, programmi speciali di lutto con la partecipazione dei panegiristi della Ahl al-Bayt (pace su di loro) e dei lettori internazionali del Sacro Corano si terranno in modo continuo, incentrati sul cortile del Profeta (pace su di lui).