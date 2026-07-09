Abbiamo iniziato una nuova era sotto la guida dell'ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei

Come riportato dall'agenzia di stampa ABNA, nel messaggio di Mohammad Reza Aref, primo vicepresidente, pubblicato oggi pomeriggio (giovedì) e indirizzato al nobile, paziente e epico popolo dell'Iran islamico, si legge: Nella storia di ogni paese, arrivano momenti in cui la fermezza di una nazione viene messa alla prova nel crogiolo dei più grandi lutti. La vostra partecipazione senza precedenti, oceanica e profondamente significativa alla cerimonia di due giorni di straziante addio all'Imam martire della comunità (umma) presso la Mosalla di Teheran, al grandioso corteo funebre a Teheran e Qom, poi al rinnovo storico del patto della comunità islamica a Najaf e Kerbela, e infine al giro e alla sepoltura nella sua dimora eterna nel santuario sacro di Ali ibn Musa al-Rida (pace su di lui) è l'incarnazione concreta della fedeltà eccezionale di una nazione che ha suscitato ammirazione e stupore nel mondo, e senza dubbio il nome di "nazione dell'Imam Hossein (pace su di lui)" è il nome più degno per questa nazione unica.

Aref ha aggiunto: L'Iran potente, sotto la guida dell'Imam martire della comunità (umma) e grazie alla sua visione strategica e perspicace, ha attraversato indenne le violente tempeste regionali e internazionali. Il leader martire della comunità (umma) era l'incarnazione concreta della resistenza contro l'arroganza e della lotta contro il dispotismo internazionale, e non ha mai chinato il capo di fronte all'intimidazione delle potenze fittizie del mondo.

Il primo vicepresidente ha dichiarato: Se oggi l'Iran islamico si trova al crocevia della scienza e della tecnologia mondiale e sta valicando i confini della conoscenza verso l'autorità scientifica, ciò è interamente merito della visione a lungo termine e del sostegno illimitato di questo leader saggio. La scienza e la tecnologia erano tra le principali preoccupazioni quotidiane di Sua Santità, e i balzi scientifici del paese in vari campi sono il frutto dell'alberello che egli ha coltivato per anni a costo del dolore del cuore.

Ha proseguito: A nome del governo della Repubblica Islamica dell'Iran, esprimo la mia sincera gratitudine a tutte le componenti della nobile nazione iraniana e a tutte le nazioni che hanno partecipato alle cerimonie di addio e di sepoltura dell'Imam martire, e a tutti coloro che hanno contribuito a questa grande epopea – gli sforzi sinceri, la pianificazione e le azioni diverse dei vari settori, gli attivisti delle organizzazioni popolari, le confraternite religiose e le istituzioni pubbliche, i comuni che hanno assunto gratuitamente il peso principale dell'accoglienza, del vitto e dell'alloggio dei pellegrini; il comando e il corpo devoto dei Guardiani della Rivoluzione Islamica e delle forze dell'ordine, che, progettando i più complessi livelli di sicurezza e traffico, hanno garantito la sicurezza assoluta di questo oceano umano ribollente nelle attuali condizioni sensibili; i governatori delle province delle cerimonie di addio e sepoltura, le instancabili forze della Mezzaluna Rossa e del servizio di emergenza del paese, che con la loro presenza giorno e notte su strade e piazze, hanno fornito cure mediche e soccorso immediato a milioni di persone in lutto e hanno mostrato esempi di sacrificio concreto.