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Abbiamo iniziato una nuova era sotto la guida dell'ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei

9 luglio 2026 - 23:13
News ID: 1838077
Source: ABNA24
Abbiamo iniziato una nuova era sotto la guida dell'ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei

Il primo vicepresidente ha scritto nel suo messaggio: Oggi, con fermezza e autorevolezza, dichiariamo di aver iniziato una nuova era sotto la saggia guida del degno successore del leader martire, Sua Santità l'ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei.

Come riportato dall'agenzia di stampa ABNA, nel messaggio di Mohammad Reza Aref, primo vicepresidente, pubblicato oggi pomeriggio (giovedì) e indirizzato al nobile, paziente e epico popolo dell'Iran islamico, si legge: Nella storia di ogni paese, arrivano momenti in cui la fermezza di una nazione viene messa alla prova nel crogiolo dei più grandi lutti. La vostra partecipazione senza precedenti, oceanica e profondamente significativa alla cerimonia di due giorni di straziante addio all'Imam martire della comunità (umma) presso la Mosalla di Teheran, al grandioso corteo funebre a Teheran e Qom, poi al rinnovo storico del patto della comunità islamica a Najaf e Kerbela, e infine al giro e alla sepoltura nella sua dimora eterna nel santuario sacro di Ali ibn Musa al-Rida (pace su di lui) è l'incarnazione concreta della fedeltà eccezionale di una nazione che ha suscitato ammirazione e stupore nel mondo, e senza dubbio il nome di "nazione dell'Imam Hossein (pace su di lui)" è il nome più degno per questa nazione unica.

Aref ha aggiunto: L'Iran potente, sotto la guida dell'Imam martire della comunità (umma) e grazie alla sua visione strategica e perspicace, ha attraversato indenne le violente tempeste regionali e internazionali. Il leader martire della comunità (umma) era l'incarnazione concreta della resistenza contro l'arroganza e della lotta contro il dispotismo internazionale, e non ha mai chinato il capo di fronte all'intimidazione delle potenze fittizie del mondo.

Il primo vicepresidente ha dichiarato: Se oggi l'Iran islamico si trova al crocevia della scienza e della tecnologia mondiale e sta valicando i confini della conoscenza verso l'autorità scientifica, ciò è interamente merito della visione a lungo termine e del sostegno illimitato di questo leader saggio. La scienza e la tecnologia erano tra le principali preoccupazioni quotidiane di Sua Santità, e i balzi scientifici del paese in vari campi sono il frutto dell'alberello che egli ha coltivato per anni a costo del dolore del cuore.

Ha proseguito: A nome del governo della Repubblica Islamica dell'Iran, esprimo la mia sincera gratitudine a tutte le componenti della nobile nazione iraniana e a tutte le nazioni che hanno partecipato alle cerimonie di addio e di sepoltura dell'Imam martire, e a tutti coloro che hanno contribuito a questa grande epopea – gli sforzi sinceri, la pianificazione e le azioni diverse dei vari settori, gli attivisti delle organizzazioni popolari, le confraternite religiose e le istituzioni pubbliche, i comuni che hanno assunto gratuitamente il peso principale dell'accoglienza, del vitto e dell'alloggio dei pellegrini; il comando e il corpo devoto dei Guardiani della Rivoluzione Islamica e delle forze dell'ordine, che, progettando i più complessi livelli di sicurezza e traffico, hanno garantito la sicurezza assoluta di questo oceano umano ribollente nelle attuali condizioni sensibili; i governatori delle province delle cerimonie di addio e sepoltura, le instancabili forze della Mezzaluna Rossa e del servizio di emergenza del paese, che con la loro presenza giorno e notte su strade e piazze, hanno fornito cure mediche e soccorso immediato a milioni di persone in lutto e hanno mostrato esempi di sacrificio concreto.

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